Grêmio atropela Pelotas com três golaços e encaminha vaga no Gauchão

Depois de dois tropeços consecutivos, o Grêmio retomou sua boa fase no Campeonato Gaúcho, goleou o Pelotas por 5 a 0 com três gols em oito minutos e, com 14 pontos e líder no Grupo A, garantiu virtualmente sua vaga na semifinal do estadual.

O que aconteceu

Gustavo Martins, de letra, Braithwaite, duas vezes, e Pavón, com dois golaços, balançaram as redes durante a partida, realizada em Porto Alegre na noite desta terça (11).

Os três primeiros gols saíram em oito minutos e pouco antes do intervalo. O Grêmio transformou a vitória em goleada com pinturas de Pavón no 2° tempo, já com um dilúvio no gramado da Arena.