Veron se vê no 'melhor momento' e se dispõe a correr por Neymar no Santos

Conversa com Caixinha: "Tive bastante conversa com Caixinha, ele pode contar comigo para tudo".

Baixo número de gols incomoda? Com certeza, atacante tem que pensar sempre em marcar o máximo possível de gols. Infelizmente, não passei de dez por temporada, mas trabalho todo dia para passar isso. Mas também não é só gols, tem um trabalho a mais para fazer, a marcação, fazer a vez do lateral, isso também deveria ser valorizado um pouco mais."

Frustração na Europa: "Infelizmente não tive bons momentos lá, de jogar, de poder mostrar o que realmente sei, mas trabalhei com técnicos de qualidade, consegui aprender bastante. O futebol lá é bem mais pensado aqui, é mais rápido, mais intenso. (...) Infelizmente as lesões atrapalharam, por isso não pude ter mais tempo dentro de campo."

Convivência com Neymar: "Não tem como não imaginar dividir o campo com ele. Ainda não tive uma conversa com ele, pretendo ter, sei que vamos aprender bastante, assim como já aprendo só assistindo. Não tivemos muitos encontros por eu não estar com o grupo ainda, mas logo logo vou dividir o campo com ele".

Palmeiras no passado: "O palmeiras é um clube que tenho muito respeito, sou muito grato, comecei lá, ganhei bastante títulos, muito feliz por estar na historia do clube, mas hoje visto a camisa do Santos e tenho que defender essa camisa. Nada contra eles, só dentro de campo que tem que ter a rivalidade, a história".