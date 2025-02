Ferreirinha ou Luciano? Arnaldo opina sobre quem é melhor para o São Paulo

O São Paulo teve os seus bons momentos até agora em 2025 quando com o quarteto não existia uma posição fixa.

Arnaldo Ribeiro

Além disso, na opinião do colunista, Luciano é "muito melhor" que Ferreirinha.

Ah, mas o quarteto torna a equipe mais vulnerável. É verdade. O São Paulo também oferece ao adversário chances porque esses quatro jogadores não têm característica de marcação, mas para o adversário defender é muito mais difícil.

E eu acho que não existe comparação técnica entre os jogadores Ferreirinha e Luciano -- o Luciano é muito melhor.

Arnaldo Ribeiro

