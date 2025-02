Ferj marca reunião com clubes após queixas sobre bola do Carioca e gramados

A Ferj marcou uma reunião com os clubes para tratar sobre a bola e os gramados do Carioca 2025.

A entidade vai juntar todos os envolvidos sobre o assunto na próxima quinta-feira (13).

E isso abrange a Penalty, fornecedora da bola do estadual, e também as empresas como a Greenleaf, responsável pelos gramado do Maracanã.