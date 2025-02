Felipe Anderson some no Palmeiras após fama de 'invencível' na Itália

O atacante Felipe Anderson só jogou 45 minutos em oito partidas do Palmeiras nesta temporada, mas a ausência do jogador nos primeiros jogos de 2025 é um plano traçado pelo Núcleo de Saúde Performance do clube e da comissão técnica.

O que aconteceu

Felipe Anderson sofreu uma lesão durante a pré-temporada e ainda sente dores. O jogador de 31 anos sente dores no púbis e por isso não tem sido relacionado para as partidas pela comissão técnica.

A lesão não preocupa, e Palmeiras tem calma com situação do jogador. Felipe não conseguiu ter a pré-temporada ideal por conta da lesão, e o Alviverde não quer acelerar processos com nenhum atleta, já que no ano passado esse problema também afetou sua temporada.