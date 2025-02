Ex-líder da Mancha preso por emboscada pede transferência por 'grave risco'

Um dia antes do ataque que aconteceu no último 27 de outubro, um dos integrantes da Mancha foi ao local do crime, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, para entender o funcionamento da região. Esse e os outros fatos citados embasam o argumento de que foi uma ação planejada.

Jorge, o ex-presidente da Mancha, é apontado pela polícia como o "mentor intelectual" da emboscada à Máfia Azul. Descrito como um indivíduo de "alta periculosidade", ele seria o "principal interessado" no revide por causa de um confronto anterior entre as organizadas, ocorrido em 2022, quando foi espancado e teve documentos roubados por cruzeirenses.

Ele não havia sido identificado nas gravações da emboscada quando teve o mandado de prisão expedido, mas outros indícios sustentaram o pedido das autoridades. A localização do celular do ex-presidente apontou que Jorge esteve no local onde ocorreu o ataque aos cruzeirenses.

Além disso, um agressor foi gravado esbravejando o nome do então presidente da Mancha enquanto chutava a cabeça de uma vítima: "É a tropa do Jorge".