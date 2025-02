Endrick revela 'autocobrança' para alcançar nível de astros do Real Madrid

Eu não apenas sonhei, mas trabalhei muito para fazer parte do Craques do Futuro. E este é apenas um dos meus sonhos. Em breve, quero fazer parte de outro elenco especial.

Endrick não se vê tão bom no videogame quanto no futebol real. Apesar de não mandar tão bem com o controle na mão, a joia do Real revive emoções de uma forma diferente.