CPI: delator diz que Paquetá levou cartão amarelo para presentear irmão

O relato de Bruno Lopez de Moura, em delação na CPI das Apostas, diz que o cartão amarelo recebido por Lucas Paquetá no duelo entre West Ham e Aston Villa, em 12 de março de 2023, seria um "presente de aniversário" para o irmão do atleta — que nasceu no dia 12 de março.

Bruno era parte de um esquema de manipulação de resultados que resultou na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Ele disse à CPI que fez uma aposta combinada em uma partida de Paquetá e outra de Luiz Henrique, quando o ex-jogador do Botafogo ainda estava no Bétis, da Espanha.

Segundo o relatório, obtido pelo UOL, Moura disse que tomou a decisão de apostar porque recebeu informação privilegiada de um contato chamado Marlon Bruno Nascimento Silva.