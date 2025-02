CPI adia leitura e votação de relatório para indiciar tio de Paquetá

A CPI das Apostas, no Senado, cancelou a reunião desta terça-feira (11). Isso significa que fica adiada a leitura e a votação do relatório final da comissão, que pediria o indiciamento do tio de Lucas Paquetá por suspeita de envolvimento em manipulação de partidas.

A reunião desta terça teria a apresentação do relatório montado pelo senador Romário (PL-RJ), relator da CPI.

Por consequência, a CPI também não terá a sessão de quarta-feira (12), que já seria para votação do texto.