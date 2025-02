'Comportamento de machão' está ligado à violência no futebol, diz psicólogo

Segundo Cozac, muitos atletas profissionais têm procurado a psicologia esportiva para entender melhor suas emoções e seus comportamentos, o que é um sinal positivo de mudança de mentalidade da masculinidade.

A quantidade de jogadores de futebol que tem me procurado no consultório para trabalhar as emoções, as dificuldades, a parte da sensibilidade que parece que é proibida de se falar.

Hoje o Corinthians está montando um grande departamento de saúde para o clube com psiquiatra, com psicólogo, com coach de performance e vários outros profissionais para trabalharem o emocional dos funcionários do Corinthians, os atletas e as comissões técnicas.

É esse movimento de quebrar um pouco esses paradigmas de que o cara tem que ser forte, tem que ser bruto, tem que ser agressivo. Os jogadores, os próprios personagens do futebol, estão pedindo ajuda. Então, isso é um sinal positivo que, eventualmente, a gente tenha uma mudança de dentro para fora.

João Ricardo Cozac, psicólogo do esporte

O futebol brasileiro tem sido palco de diversos episódios de violências entre torcedores.

Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, entre outras capitais brasileiras, enfrentam dificuldades para lidar com o problema, que virou questão de segurança pública.