Com alteração na defesa, Caixinha esboça Santos titular contra Corinthians

O técnico Pedro Caixinha esboçou o time titular do Santos com novidades no treino desta terça (11), no CT Rei Pelé, o último antes da partida contra o Corinthians.

O que aconteceu

Caixinha trabalhou sem um lateral-esquerdo de origem. Escobar ficou entre os reservas.

Luan Peres e Diego Pituca podem ser o lateral pela esquerda. Eles já fizeram essas funções na carreira.