CBF quer ao menos 10 sedes para Copa feminina; Fifa bate martelo em março

No que depender do desejo da CBF, a Copa do Mundo feminina, em 2027, terá pelo menos 10 sedes.

Essa é a ideia defendida pelo presidente Ednaldo Rodrigues, pelo que o UOL apurou. A questão é que, sozinho, ele não pode definir isso, embora tenha influência no debate. O tema, em última instância, é prerrogativa da Fifa.

A ideia em Zurique é ter menos cidades do que a Copa 2014, no Brasil, quando 12 estádios receberam jogos do Mundial.