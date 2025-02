Lembra dele? Carlos Miguel falha em jogo do Nottingham Forest; assista

Ex-Corinthians, o goleiro Carlos Miguel não vive bons momentos atuando com a camisa do Nottingham Forest, da Inglaterra. A nova frustração do brasileiro ocorreu nesta terça (11).

O que aconteceu

O jogador cometeu uma falha que gerou gol na partida da sua equipe contra o Exeter City, válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

O lance ocorreu ainda aos 5 minutos do 1° tempo, quando Demetri Mitchell bateu para o gol após limpar a marcação na ponta direita da área do Nottingham.