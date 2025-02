Bronca de atleta e fisiologia: Por que Fla pediu para mudar horário de jogo

O Flamengo agiu nos bastidores para evitar jogos às 16h no Campeonato Carioca. O clube recebeu diversas reclamações das mais diferentes áreas após o clássico com o Fluminense e se movimentou para mudar a programação da TV Globo no próximo sábado.

O que aconteceu

O Fla pediu a alteração, mas a conversa não foi positiva durante a manhã de segunda-feira. O clube, então, começou a se movimentar para publicar uma nota oficial e um vídeo com pessoas de diferentes áreas do futebol com o objetivo de explicar as críticas contra o horário. Pouco antes da divulgação, porém, a Ferj confirmou a mudança a pedido da TV Globo, o que alterou o tom do comunicado.

O clube só pediu porque ouviu muitas críticas de jogadores e do departamento de fisiologia. Foi de consenso que a qualidade do Fla-Flu acabou prejudicada por causa do forte calor que fez no Rio de Janeiro. A Ferj afirmou que não se importava com o horário, mas quem definia era a detentora.