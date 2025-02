PSG atropela Brest com show de artilheiro do ano e se aproxima das oitavas

O PSG não tomou conhecimento e venceu o Brest por 3 a 0, nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League.

Dembélé foi o nome do jogo. O atacante marcou dois gols e participou diretamente no pênalti que originou o outro. Ele chegou a 15 gols em 2025 e é o artilheiro do mundo no ano.

A partida não foi disputada no Stade Francis-Le Blé, casa do Brest. A equipe mandou a partida no Stade de Roudounou, em Guingamp, porque a casa do clube não atende aos requisitos da Uefa.