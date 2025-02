Ayrton Lucas sente dores e vira dúvida no Flamengo para o clássico

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Alex Sandro segue o planejamento do departamento médico e está fora do jogo. Ele tem uma lesão grau 1 na coxa esquerda e realizou trabalho de fisioterapia no CT. A previsão de retorno é entre duas e três semanas.

Entre os jogadores afastados há mais tempo, a recuperação segue boa. Pedro e Viña seguem o planejamento do departamento médico do Flamengo. O atacante está no quinto mês de recuperação após cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho, enquanto o lateral está no sexto mês depois da cirurgia para reconstrução multiligamentar e correção de uma fratura.