São Paulo não aproveita expulsão, só empata e vê Inter deixar lanterna

Criticado por não colocar os jovens da base, Zubeldía deu minutos a Ryan Francisco e Lucas Ferreira. A dupla entrou aos 22 da segunda etapa, mas não brilhou.

Classificação e jogos Paulista

A partida ainda marcou a estreia de Cédric com a camisa do São Paulo. O lateral português entrou no segundo tempo no lugar de Igor Vinícius e apareceu com cruzamentos para a área na 'blitz' do tricolor na reta final do jogo.

Com o resultado, o São Paulo foi a 14 pontos na liderança do grupo C. Já a Inter de Limeira chegou a seis pontos, saiu da lanterna e da zona do rebaixamento do Paulistão.

O Tricolor já volta a campo nesta quinta-feira (13), novamente em Brasília, contra o Velo Clube, às 21h30. A tendência é que Zubeldía poupe titulares de olho no Choque-Rei do domingo.

Lances Importantes

Rafael duas vezes! Aos 20, o zagueiro Eduardo Porto avançou para o ataque, passou por Enzo Díaz, deu um drible da vaca em Sabino e, já na pequena área, finalizou cruzado para grande defesa de Rafael. Na sequência do lance, Albano teve liberdade na entrada da área e arriscou colocado para nova intervenção do goleiro são-paulino.