Vasco empata com Sampaio, chega a 3 jogos sem vitória e vê má fase crescer

As duas equipes estão coladas na tabela. O Vasco aparece em terceiro, com 14 pontos, e o Sampaio Corrêa vem em quarto, com 13.

Classificação e jogos Carioca

O Vasco volta a campo no sábado (15), quando fará o clássico contra o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. O Sampaio Corrêa joga no domingo (16), contra o Volta Redonda, em casa, às 16h. Os dois jogos valem pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Como foi o jogo

O Vasco foi a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê, Payet e Zuccarello; Vegetti. O Sampaio Corrêa teve como titulares: Zé Carlos; Lucas, Daniel, Thuram e Guilherme; Pablo, Alexandre e Ryan; Max, Pernão e Elias.

O primeiro tempo foi movimentado em Saquarema. O Vasco começou melhor e levou perigo nas jogadas pelos lados. Zuccarello, aposta de Carille, teve destaque. O Sampaio Corrêa foi perigoso nos contra-ataques, principalmente nas jogadas pelo lado direito, com Max.

Cada time teve uma chance clara que parou em defesa do goleiro adversário: Jair viu Zé Carlos cair bem no canto direito, e Alexandre finalizou para Léo Jardim salvar com a ponta dos dedos nos acréscimos do primeiro tempo.