Rony no Galo? Atlético-MG estuda fazer proposta ao Palmeiras, diz Hernan

Até o momento, não chegou nenhuma oferta ao Palmeiras e nem aos representantes do Rony.

André Hernan

Rony voltou a ser relacionado por Abel Ferreira e entrou em campo no empate do Palmeiras contra o Água Santa, mas segue liberado pelo Alviverde para buscar um novo clube.

O atacante, que tem contrato até 2027, quase se transferiu para o Al Rayyan, do Qatar, mas a negociação fracassou por questões burocráticas.

Rony também esteve perto de fechar com o Fluminense, mas não gostou da proposta salarial do clube carioca, que já tinha acertado a compra com o Palmeiras.

