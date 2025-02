Garro quebra silêncio sobre perder camisa 10 para Memphis: 'Não me agradou'

O meio-campista Rodrigo Garro falou pela primeira vez sobre não ser mais o camisa 10 do Corinthians. O argentino, que agora veste a 8, admitiu que não ficou feliz com a mudança, mas pregou respeito com a decisão do clube e frisou que quer começar a escrever sua história com o novo número.

Como todo mundo sabe, o clube assinou contrato com um jogador, que é o Memphis. Eu sou um jogador que tem contrato com o clube e tive que respeitar essa decisão. Se o clube viu algum benefício e sentiu que era o ideal neste momento, tenho que respeitar, mas não foi uma situação que me agradou. Estaria mentindo e não gosto de mentir.

Rodrigo Garro em sua estreia com a camisa 8 do Corinthians Imagem: Rodilei Morais/Ag. Estado