Paulistão: veja os gols de todos os jogos da 8ª rodada do Estadual

A oitava rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim neste domingo (9) com quatro partidas. Mesmo com Neymar titular, o Santos ficou só no 0 a 0 com o Novorizontino, enquanto o Palmeiras também empatou, por 1 a 1 com o Água Santa.

Os vitoriosos do dia foram a Ponte Preta, que fez 2 a 0 no clássico diante do Guarani, e o Corinthians, vencedor pelo mesmo placar sobre o São Bernardo. Antes, no sábado, o São Paulo foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0.

Assista aos gols dos jogos da oitava rodada: Portuguesa x Inter de Limeira, Botafogo-SP x Velo Clube, Mirassol x Noroeste, Bragantino x São Paulo, Novorizontino x Santos, Ponte Preta x Guarani, Água Santa x Palmeiras e Corinthians x São Bernardo.