Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras conversaram sobre os reforços para 2025 desde o final do ano passado, mas o técnico português admitiu que o clube terá que esperar o momento certo para fechar os acordos com quem tem na mira.

O que Abel disse

Já tive conversa com a diretoria no ano passado. Sabemos que há jogadores que eu quero e que estão identificados com nomes. Entendo que há situações que têm que ser no momento certo, na hora certa, são negociações. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, do outro lado tem rivais. Vamos seguir fazendo o nosso caminho.

Abel Ferreira, após empate com o Água Santa

O que aconteceu

Palmeiras sonhou alto no mercado da bola e vai ter que esperar por reforços. Andreas Pereira, meio-campista do Fulham, e Vitor Roque, atacante que está emprestado ao Bétis pelo Barcelona, são dois nomes de peso que o Alviverde está atrás, mas que só devem decidir seu futuro após a temporada europeia — no meio do ano.