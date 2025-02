Palmeiras e Santos eliminados: como seria 2ª fase do Paulistão hoje

Após o fim da oitava rodada do Paulistão, dois dos maiores campeões da competição estão fora da zona de classificação para as quartas de final do torneio.

O que aconteceu

O Santos empatou sem gols com o Novorizontino e caiu para o terceiro lugar do Grupo B. A equipe soma os mesmos nove pontos da Portuguesa, vice-líder, mas perde no número de gols marcados (11 a 10). O Guarani lidera.

O Palmeiras também empatou na rodada - 1 a 1 com o Água Santa - e caiu para o terceiro lugar do Grupo D, com 13 pontos. A Ponte Preta, vice-líder, chegou a 15 pontos, e o São Bernardo se manteve com 16.