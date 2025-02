Neymar errou todos os dribles contra Novorizontino; veja números do astro

O levantamento ainda mostra que o santista perdeu a posse de bola em 24 oportunidades, além de não finalizar no gol e perder 75% dos duelos.

Classificação e jogos Paulista

Neymar, no entanto, foi bastante caçado — assim como em seu primeiro jogo, contra o Botafogo-SP. O camisa 10, ainda segundo o SofaScore, sofreu quatro das 13 faltas cometidas pelo Novorizontino.

Os números da estreia reforçam as diferenças entre os confronto: em apenas 45 minutos no duelo da Vila Belmiro, ele finalizou sete vezes, acertou três dribles, ganhou 53% dos duelos e sofreu cinco faltas.

O próximo embate do astro também é fora de casa, mas em um palco mais conhecido (e menos quente): a Neo Química Arena. O estádio do Corinthians já recebeu o jogador em 2014, durante a Copa do Mundo, e tem previsão de marcar 25°C durante o clássico, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira (12). O clássico terá transmissão do UOL Play.

#Paulistão



Neymar registrou a sua menor Nota Sofascore desde 13/04/2021.



? 75 mins jogados

0/1 finalização no gol

1 passe decisivo

? 22/28 passes certos (79%)

0/7 dribles certos (0%)

4/16 duelos ganhos (25%)

24 perdas de posse

4 faltas sofridas (!)

? pic.twitter.com/pGMnMsc88Z ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 9, 2025

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.