Mercado: belga no Brasil, corintiano valorizado e futuro de Andreas Pereira

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, vai continuar atuando pelo Fulham Imagem: Justin Setterfield/Getty Images

Andreas fica na Inglaterra. Andreas Pereira não será reforço do Palmeiras. O meio-campista avisou a diretoria palmeirense que seguirá no futebol inglês, e as negociações foram encerradas. O jogador de 29 anos entende que, se deixar o Fulham neste momento, não terá outra oportunidade para retornar à Europa. A equipe da Inglaterra vive boa fase e não queria perder o jogador no meio da temporada.

E o Rony? O Atlético-MG estuda a possibilidade de fazer uma proposta ao Palmeiras pelo atacante Rony, informou André Hernan no De Primeira. "O Atlético estuda uma proposta para o Rony. Não chegou a proposta, mas pode pintar. O Galo prepara uma oferta para o Rony. O Cuca quer reforços e gostaria de contar com um cara como o Rony, que chega na frente e faz gol", explicou o jornalista.

João Pedro Tchoca é uma das surpresas do Corinthians neste Paulistão Imagem: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Tchoca valorizado. O Corinthians já cogita renovar o contrato do zagueiro João Pedro Tchoca. Apesar de não ser titular, o jovem de 21 anos é um dos destaques do time no Paulistão. Ao lado de Félix Torres, o zagueiro que esteve emprestado ao Ceará em 2024, só arranca elogios dentro e fora do clube. A torcida, inclusive, já faz "campanha" nas redes sociais para que Tchoca seja titular. Ele tem contrato até o fim do próximo ano. O vínculo, aliás, foi renovado em 2024, antes do empréstimo ao Ceará.

Do Palmeiras para os EUA. O Orlando City anunciou a contratação do meio-campista Eduard Atuesta, do Palmeiras. O colombiano chega ao time norte-americano em definitivo com contrato válido até o final de 2025, com opção de extensão para 2026. Atuesta rescindiu com o Palmeiras e abriu mão de boa parte do valor a que teria direito no clube. O jogador tinha contrato com o Verdão até o fim de 2026. Na negociação, o Palmeiras ainda manteve um percentual dos direitos econômicos do colombiano.