Mauro Cezar elogia postura de Filipe Luís: 'Foi corajoso e mandou a real'

Essa campanha do Corinthians para entregar a camisa 8 para o Garro é o resumo da agenda positiva do Corinthians, porque depois que acabou o jogo o Garro deixou bem claro que estava chateado, que não queria perder a camisa 10, que gostaria de continuar com a camisa.

Aí o Corinthians substituiu o jogador [Ryan] no oitavo minuto do segundo tempo para ele entrar com o mosaico com o número 8, soltou até fogos de artifício, tentou fazer ligação com Sócrates e o filho do Sócrates, um negócio que realmente me impressionou.

Danilo Lavieri

Garro recebeu o número 8 do Corinthians porque Memphis Depay será o novo camisa 10 — medida estipulada numa das cláusulas do seu contrato com o Timão.

Após a vitória suada contra o São Bernardo, Garro admitiu o desconforto com a mudança na numeração.

O time está ganhando, então nada acontece. Agora, os caras tentaram transformar em notícia positiva algo que claramente gerou crise lá dentro, que o Garro deixou claro -- 'eu não queria perder a camisa 10'.

Danilo Lavieri

Assista ao comentário: