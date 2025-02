Jogadora do Barcelona toca genitália de adversária: 'Você tem pinto?'

A jogadora Maria Pilar León, do Barcelona, está no centro de uma polêmica que ocorreu durante o clássico catalão contra o Espanyol, no estádio Dani Jarque (assista abaixo).

O que aconteceu

Mapi León tocou a parte íntima da adversária Daniela Caracas ainda no começo da partida do último domingo (9). A espanhola levou uma trombada sem bola, deu uma encarada na zagueira colombiana e encostou com a mão direita no órgão genital da oponente. O lance, protagonizado aos 15 minutos do primeiro tempo, foi flagrado pela câmera da transmissão.

A jogadora do Barcelona ainda teria feito um comentário sobre a sexualidade da rival, de acordo com os principais veículos da imprensa espanhola. Ela perguntou "Tienes picha" ("Você tem pênis?", em tradução livra), segundo leitura labial, quando o placar da partida ainda estava zerado —o Barça venceu por 2 a 0 e segue líder do Espanhol feminino.