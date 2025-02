Liverpool é exemplo para o Flamengo lidar com tragédia do Ninho, diz Mattos

Os diretores do Flamengo devem olhar para a Inglaterra, mais especificamente para o Liverpool para tratarem a tragédia do Ninho do Urubu no futuro, disse Rodrigo Mattos, na Live do clube, nesta segunda (10).

Em 1989, no Desastre de Hillsborough, 95 torcedores do Liverpool morreram pisoteados e mais de 750 ficaram feridos.