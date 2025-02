Juca: Neymar terá que treinar muito para voltar a ser chamado de jogador

O colunista projetou o clássico entre Santos e Corinthians, na quarta-feira (12), às 21h35, na Neo Química Arena.

Classificação e jogos Paulista

Para Juca, é improvável que Neymar renda em alto nível contra o time de melhor campanha no Paulistão e diante da pressão da fiel torcida.

O Santos pode ganhar em Itaquera com gol do Neymar, e eu voltarei aqui para dizer: o futebol é assim. Mas o favoritismo é absoluto do Corinthians.

Quem sabe até o City consiga a sua redenção contra o Real Madrid amanhã. É provável? Não, não é provável, mas é possível, a gente sabe que é.

Juca Kfouri

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.