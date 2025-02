Garro sem a 10: Corinthians tentou transformar crise em festa, diz Lavieri

O Corinthians transformou em festa o conflito gerado pela mudança de número da camisa de Rodrigo Garro, destacou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Essa campanha do Corinthians para entregar a camisa 8 para o Garro é o resumo da agenda positiva do Corinthians, porque depois que acabou o jogo o Garro deixou bem claro que estava chateado, que não queria perder a camisa 10, que gostaria de continuar com a camisa.