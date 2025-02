Flamengo muda postura em relação ao Carioca para não estourar jogadores

Neste ano, o Flamengo não quer jogar título pela janela, mas já definiu que pisar no acelerador para usar os titulares agora é um preço que não será pago.

O saldo de lesões do ano passado deixou um alerta. Para 2025, o calendário, como sempre, é apertado. Com o diferencial de que o estadual está mais espremido e no meio do ano tem Mundial de Clubes. Além disso, o peso maior será dado ao Brasileirão, na comparação com o Carioca.

Os efeitos do estadual a mil

Com Tite, o Fla pisou fundo no Carioca, atropelou adversários, mas logo nas primeiras rodadas do Brasileirão e também na altitude da Bolívia, pela Libertadores, percebeu que precisaria rodar o time.

Tite deixou claro que usou força máxima porque a diretoria tinha passado um recado: precisava ganhar o estadual a todo custo, para recuperar a hegemonia no Rio, após dois anos perdendo para o Fluminense. A conta veio mais adiante.

Já em jogos cruciais pelo Brasileiro, como diante do Palmeiras, no sintético, o Fla começou a medir as forças, quando tirou Pedro e De La Cruz. O placar? 0 a 0.