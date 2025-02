Flamengo cita calor, e Globo mexe no horário do clássico contra o Vasco

"Existem questões a nível de saúde dos jogadores e de qualidade do espetáculo. Eu via esses jogos a essa hora e questionávamos se era mesmo a intensidade que se joga no Brasil. Passa uma imagem que não é a real do potencial que o Brasil tem. É impossível jogar com uma intensidade razoável nesse horário", disse o diretor de futebol do Flamengo, José Boto.

Classificação e jogos Carioca

Segundo o médico do Flamengo, Fernando Sassaki, o jogo passado, contra o Fluminense, teve registro de sensação térmica acima de 40°.

"Isso acaba gerando uma diminuição da performance", comentou ele, em material divulgado pelo clube.

Além do jogo contra o Vasco, o Flamengo ainda tem pela frente outro jogo às 16h30 de sábado: é contra o Maricá, dia 23. Mas esse ainda não sofreu alteração na tabela.