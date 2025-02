Flamengo: Arrascaeta e De la Cruz treinam e podem ser novidades no clássico

O Flamengo pode ter dois reforços importantes para o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. Arrascaeta e De la Cruz treinaram nos últimos dias e devem ser opções para Filipe Luís.

O que aconteceu

Ambos treinaram normalmente no sábado e no domingo. O Fla enfrentou o Fluminense no dia 8 e folgou em seguida, mas os uruguaios foram ao Ninho do Urubu.

Os meias foram poupados por determinação do departamento médico. O Flamengo fez um planejamento de controle de carga para esse início de temporada e ambos estão sob atenção pelos vários problemas físicos em 2024.