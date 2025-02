CPI vai pedir indiciamento do tio de Paquetá e confirma pix a Luiz Henrique

Os outros dois pedidos de indiciamento são para o empresário William Rogatto, autodenominado o "Rei do Rebaixamento", e Thiago Chambó, já envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

O UOL apurou que o indiciamento de Luiz Henrique chegou a ser discutido dentro da CPI. Mas, no final, a decisão foi por não incluir o jogador na lista.

Esse é o desfecho do relatório que será apresentado à CPI formalmente nesta terça-feira (11), pelo senador Romário (PL-RJ).

No texto, Romário diz que as movimentações financeiras de Bruno Tolentino "são incompatíveis com o patrimônio declarado para a Receita Federal".

O indiciamento é com base no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, pelo crime de "dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão e multa.

O relatório final da CPI está previsto para ser votado na quarta-feira (12), mas existe uma movimentação de estender a duração da CPI para que William Rogatto seja extraditado ao Brasil. Ele foi preso em Dubai.