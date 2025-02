Corinthians hoje tem elenco melhor que Palmeiras e São Paulo, diz Arnaldo

Líder geral do Paulistão, o Corinthians tem hoje o melhor elenco quando comparado com seus principais rivais, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

A gente fica cheio de dedos para falar, mas é uma realidade desde o final do ano passado — o elenco do Corinthians é melhor que o elenco do Palmeiras e é melhor que o elenco do São Paulo.