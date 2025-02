Corinthians 2 x 0 São Bernardo: veja os gols e melhores momentos do jogo

No jogo que marcou a estreia de Garro na temporada, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0 com gols nos acréscimos do segundo tempo, marcados por Romero e Memphis. O duelo na Neo Química Arena, neste domingo (9), foi válido pela oitava rodada do Paulistão.

Com o resultado, o Corinthians garantiu a classificação antecipada às quartas de final do campeonato estadual. Veja os melhores momentos.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.