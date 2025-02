Conmebol define data e horário do sorteio da fase de grupos da Libertadores

Quatro brasileiros devem ser cabeças de chave. A divisão dos potes se baseia nas posições dos times classificados no ranking da Conmebol. Sendo assim, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo devem estar no pote 1 — o Glorioso por ter sido campeão da última edição.

Classificação e jogos Libertadores

Os 32 participantes da fase de grupos ainda não estão todos definidos. Há quatro vagas em disputa nas fases preliminares, que contam com Corinthians e Bahia. Os dois times brasileiros entram só na segunda fase e encaram Universidad Central (VEN) e The Strongest (BOL), respectivamente.

O sorteio acontecerá já com a definição de todos os classificados. Por estarem na Pré-Libertadores, Corinthians e Bahia entrarão no pote 4 caso avancem e podem cruzar com outra equipe brasileira na fase de grupos. No mais, cruzamentos de equipes do mesmo país não são permitidos nos grupos.

Prováveis potes

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, São Paulo, Nacional (URU) e Racing

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo e os quatro classificados da fase prévia

Jogos da fase preliminar

Primeira fase