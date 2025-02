CEO detalha SAF da Portuguesa e novo Canindé: 'Arena mais moderna do país'

A repercussão é normal porque você está falando de um jogador que está no Corinthians, maior torcida do estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil. Mas acho que o que falei não é nenhuma loucura. Acho o Depay um baita jogador, mas se comparar a carreira dele com a do Nani, o próprio Memphis vai reconhecer que a carreira do Nani é melhor

Alex Bourgeois, CEO da Portuguesa

Nani teve grande destaque como companheiro de Cristiano Ronaldo em sua primeira passagem no Manchester United, tendo conquistado uma Liga dos Campeões e quatro Premier League com o clube inglês. Ele estava atuando no Estrela Amadora, de Portugal, até anunciar sua aposentadoria.

Passagem conturbada pelo São Paulo

A Portuguesa não é a primeira experiência que Alex Bourgeois tem com o futebol brasileiro. O dirigente já foi CEO do São Paulo em 2015, durante a gestão de Carlos Miguel Aidar. Contudo, foi demitido em apenas dois meses devido a questões que trata como "políticas".

No São Paulo, eu descubro como é a política do futebol, onde infelizmente eu fui moído. [...] Eu era visto como os olhos do Abilio Diniz, que foi quem me colocou lá, e ninguém queria que desse certo. A política queria manter o clube na mão dos conselheiros.

Bourgeois chegou a trabalhar novamente no São Paulo, dessa vez com Leco como presidente, mas foi desligado em pouco tempo.