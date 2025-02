Caixinha quer Neymar jogando 'à la Messi' no Santos; PVC explica

Técnico do Santos, Pedro Caixinha tem pedido a Neymar para ele atuar "como Messi" e buscar espaço nas costas dos volantes rivais, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Caixinha vem falando que ele quer o Neymar atrás do volante. O volante vai perseguir, e o Neymar vai escapar.