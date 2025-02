Brigas de torcidas viram rotina em semana de clássicos e 179 são detidos

Os registros da Polícia apontam confusão entre torcedores, confronto com a Polícia Militar e tumulto em vias públicas no último sábado (8) antes do Clássico-Rei. Cinco bairros da capital cearense presenciaram os conflitos: Maraponga, Jardim das Oliveiras, Parangaba, Canindezinho e Avenida Rogaciano Leite.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a Polícia Militar (PMCE) realizou a condução de 108 pessoas envolvidas nos confrontos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e sete para o 13º Distrito Policial, totalizando 115 conduzidos.

Três pessoas com mandados de prisão em aberto foram capturadas. Elas eram procuradas por crimes como homicídio, roubo e lesão corporal grave.

A SSPDS-CE ainda informou que a Draco realizou a prisão de um quarto alvo: o presidente de uma torcida organizada. Ele foi preso em flagrante por uso de documento falso.

As Forças de Segurança continuam com os trabalhos com intuito de localizar e prender outros suspeitos. Em campo, as equipes se enfrentaram na Arena Castelão e o Vozão venceu a partida por 2 a 1 pelo Campeonato Cearense.