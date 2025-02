Brasil vence Paraguai com 'ajudinhas' de goleiro e vai ao Mundial Sub-20

O Brasil chegou aos nove pontos, lidera o hexagonal final do Sul-Americano e se garantiu na Copa do Mundo Sub-20. A seleção ainda pode ser igualada em pontos por Paraguai, Uruguai e Chile, mas leva a vantagem sobre uruguaios e paraguaios por ter vitória no confronto direito [primeiro critério de desempate]. Já os chilenos têm vaga garantida por serem do país-sede do Mundial.

Classificação e jogos Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira volta a campo na quinta-feira (13). A seleção comandada por Ramon Menezes encara a Argentina, às 22h (de Brasília), em confronto pela quarta rodada e direto pelo título do Sul-Americano Sub-20.

Como foi o jogo

O Brasil foi a campo com: Felipe Longo; Iago, Jair, Arthur e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Breno Bidon e Pedrinho; Rayan, Gustavo e Wesley.

A seleção começou com tudo. O Brasil abriu 2 a 0 com apenas 16 minutos de jogo. Primeiro, Gustavo Prado tabelou com Rayan pela direita, desarmou León e arriscou mesmo sem ângulo. O goleiro Insfrán aceitou. Dois minutos depois, Wesley arrancou pela esquerda e serviu Rayan. O atacante do Vasco invadiu a área e tocou entre as pernas do arqueiro adversário com chute de bico.