Zubeldía reforça que São Paulo segue no mercado e prevê novas saídas

Patryck irá para o seu terceiro ano no elenco profissional do São Paulo, mas ainda não emplacou. Foram 18 jogos disputados no ano passado e 12 em 2023.

Santiago Longo, meio-campista que está emprestado pelo Belgrano, também tem futuro incerto. O treinador explicou que com a recuperação de Pablo Maia e Alisson, Longo perderá ainda mais espaço. Além disso, ele deixou em aberto a possibilidade da contratação de um jogador da mesma posição nesta janela de transferências.

Falei com o Longo que a situação do meio-campo com a recuperação do Pablo Maia, Alisson ou a incorporação de um jogador porque não controlo o mercado, podia dificultar a possibilidade de jogar. Passa pela decisão do jogador. São situações que têm que manejar eles com os dirigentes, empresários. Eu não gosto de jogadores que ficam na zona de conforto. Precisam tomar decisões diferentes para se tornarem melhores jogadores.

Longo chegou ao São Paulo em setembro do ano passado e até hoje só disputou cinco partidas pelo clube.

Zubeldía também falou sobre a situação de Negrucci, meio-campista que treinou por quatro meses entre os profissionais, mas retornou ao time sub-20. O treinador disse que sua comissão técnica decidiu por devolver o jogador ao time sub-20 para jogar mais e evoluir seu futebol.