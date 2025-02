'Sei o que estou fazendo', diz Abel sobre início de ano ruim do Palmeiras

Veja outras aspas de Abel Ferreira

Forma física de jogadores do Palmeiras: "A minha função como treinador é ajudar os jogadores, ensinar, educar e corrigir. É isso que eu faço com todos eles. Depois cada um mostra no treino e no jogo a sua capacidade, como foi hoje. Já disse várias vezes que vou utilizar o Paulistão para dar a oportunidade para todos os jogadores e perceber as necessidades para a nossa equipe. Claramente há jogadores em melhor forma do que outros, como pudemos ver hoje".

"O Flaco não é o único [abaixo fisicamente], há jogadores que não estão na sua plenitude, não só na forma física como nas tomadas de decisões. Eu sei que vocês gostam muito de individualizar, se eu o deixei de fora é porque não merecia jogar, e se jogou hoje, é porque merecia jogar. Minha função é fazer sempre o que é melhor para o Palmeiras".

Situação de Flaco López: "López é jogador do Palmeiras. Se pagaram a cláusula dele ou de qualquer outro jogador, eles podem sair".

Estratégia no Paulistão: "Minha decisão é dar oportunidade a todos os jogadores de jogar, de mostrar, terem tempo. Nós, internamente, vamos perceber quais necessidades nós temos. Não porque empatamos hoje, até achei que mereci o empate e não mais. Fizemos 30 minutos com dinâmica, com qualidade, mas depois decisões erradas, finalizações, cruzamentos. A forma que tomamos o gol é uma decisão mal tomada. Nós não jogamos em fora do jogo, a diagonal do centroavante precisa ser acompanhada, nós não paramos a nossa linha, é isso que treinamos. Há muito o que corrigir. Sei quem jogou há dois dias e quem jogou hoje. Sei as dinâmicas que precisamos melhorar. Sei o que o time pode nos dar, mas vou dar oportunidade de todos mostrarem algo no Paulistão".

O futuro de Rony: "O Rony é jogador do Palmeiras como todos os outros. O Vitor Reis era jogador do Palmeiras, mas veio uma proposta que o Palmeiras não podia recusar. Portanto, o Rony, o López, estão sujeitos às leis do mercado. Enquanto o mercado estiver aberto tudo pode acontecer com qualquer jogador. O Rony faz parte do plantel desde o início, teve uma transferência falhada, mas está no elenco".