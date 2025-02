Santos: Neymar pode iniciar uma partida após 481 dias

Se Neymar for titular do Santos contra o Novorizontino neste domingo (9), o atacante encerrará um jejum de 481 dias sem iniciar um jogo.

O que aconteceu

Neymar não joga uma partida como titular desde 17 de outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, ele sofreu uma grave lesão no joelho e deixou o campo no fim do primeiro tempo.

Desde então, Neymar entrou em campo apenas três vezes, todas elas saindo do banco de reservas. Duas pelo Al-Hilal, no ano passado, contra Al-Ain (10 de outubro) e Esteghlal (4 de novembro), e uma pelo Santos, em sua reestreia pelo Peixe, contra o Botafogo-SP, na última quarta-feira (5), pelo Paulistão.