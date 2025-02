Santos: Neymar jogou 15 minutos além do planejado em retorno como titular

Neymar titular no clássico? Um jogador com a qualidade e a experiência do Neymar, conhece melhor do que ninguém a si mesmo. E nosso compromisso que temos é que ele não pode ir até um limite em que 'quebre'. Temos que ser muito cuidadosos. São dois anos. E isso é para o bem do futebol brasileiro. Vamos analisar, ponderar. Ele quer jogar e ganhar. É um vencedor nato. Mas é muito importante este momento para a sequência dele. A decisão sobre o próximo jogo será com base nos dados, na forma como ele se sente e com base na sequência que vai entrar.