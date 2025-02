Em clássico com dois pênaltis e expulsões, Ponte Preta ganha do Guarani

Jogando em casa e com um a mais na maior parte do tempo, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 neste domingo (09), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O gol foi marcado por Danilo Barcelos em cobrança de pênalti depois da expulsão do zagueiro Lucas Rafael, do Guarani. Nos acréscimos do primeiro tempo, Jean Dias ampliou. No fim da partida, a Ponte sofreu a expulsão do zagueiro Saimon.

Com a vitória, a Ponte está na zona de classificação para as quartas de final do estadual. A Macaca ocupa a segunda colocação do grupo D com 15 pontos e está à frente de Palmeiras e Velo Clube. O Guarani permanece como líder do grupo B com 10 pontos.

A Ponte Preta volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 19h30, para enfrentar o Mirassol fora de casa. O Guarani recebe o Novorizontino na quinta-feira (13), às 19h30.