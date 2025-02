Copa da Inglaterra: Liverpool perde do lanterna da 2ª divisão e é eliminado

A zebra resolveu dar as caras na quarta fase da Copa da Inglaterra, neste domingo (9), no Home Park. Com o time reserva, o Liverpool, líder da Premier League, perdeu por 1 a 0 para o Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão do Inglês, e foi eliminado da competição.

O único gol da partida saiu aos 7min da etapa final, de pênalti, com Ryan Hardie levando a melhor sobre Kelleher na cobrança. Os Reds tentaram reagir, até pressionaram no fim do segundo tempo, mas pararam em grande atuação do goleiro Hazard.

O técnico Arne Slot resolveu mandar a campo um time formado por reservas e jogadores mais jovens, e se deu mal. Líder da Premier League e da primeira fase da Champions League e finalista da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool jogou mal e foi surpreendido pelo atual lanterna da segunda divisão.