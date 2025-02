Com Neymar apagado, Brazão garante empate do Santos com Novorizontino

O Novorizontino agora soma 11 pontos, e é vice-líder do Grupo C. O São Paulo lidera a chave com 13 pontos.

Classificação e jogos Paulista

Com o resultado, o Santos chega a nove pontos e deixa a zona de classificação para as quartas de final, na terceira colocação do Grupo B. O Guarani lidera a chave com 10 pontos, seguido pela Portuguesa, que também tem nove, mas leva vantagem no número de gols marcados (11 a 10).

O Novorizontino visita o Guarani na nona rodada do Paulistão. As equipes entram em campo na próxima quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília).

Já o Santos tem clássico com o Corinthians pela frente. Os times se enfrentam na próxima quarta (12), às 21h35 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Novorizontino foi muito superior no início da partida, mas faltou eficiência. Depois de uma pressão nos primeiros minutos, os donos da casa recuaram e apostaram nos contra-ataques. A estratégia funcionou bem, impondo dificuldades ao Santos e proporcionando boas ocasiões para a equipe do interior paulista. Na primeira etapa, foram 11 finalizações dos anfitriões e apenas três do Peixe.