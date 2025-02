Santos terá Neymar titular e capitão contra o Novorizontino; veja escalação

Neymar será titular e capitão do Santos no jogo contra o Novorizontino, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista. A partida será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) e terá transmissão do UOL Play.

Neymar fará sua primeira partida entre os 11 iniciais desde a sua volta ao clube paulista. A última vez na carreira que o camisa 10 foi titular aconteceu em 17 outubro de 2023, em jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.

O técnico Pedro Caixinha escalou o Santos com: Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo, Vinicius Lira; Rincón, Pituca, Neymar; Soteldo, Tiquinho, Guilherme