Neymar tenta 'quebrar o gelo' com seus fãs dentro do elenco do Santos

O camisa 10 fez questão de participar de todos os momentos com os atletas. As conversas foram mais fluídas durante a concentração no CT Rei Pelé para o duelo com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.

Os mais próximos de Neymar são Guilherme e Gil. Guilherme não mostrou essa timidez inicial, enquanto Gil já conhecia o craque.

A ideia agora é que o elenco se acostume com a presença de Neymar. O jogador da seleção brasileira sentiu o grupo ansioso no empate com o Botinha.

Neymar atuou por 52 minutos no segundo tempo contra o Botafogo e vai ganhar nova oportunidade diante do Novorizontino neste domingo, fora de casa. A previsão é de ser titular diante do Corinthians, quarta, na Neo Química Arena.